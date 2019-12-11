المحجوب : بعد التقدم الذي حققته قواتنا أصبح انهيار قوات الوفاق متوقعا في أي لحظة

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية التي وصلت إلى الميليشيات في طرابلس من قطر وتركيا.

وأضاف المحجوب في مقابلة مع سكاي نيوز، أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أعطى تعليمات لامري العمليات ووضع اللمسات الخاصة على الخطط للعمليات الميدانية التي تنهي المعارك في العاصمة، وتقضي على الميليشيات التي تحاول التصدي لضربات قواتنا.

وأشار المحجوب إلى إنه وبعد التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني فإن انهيار الميليشيات في ليبيا متوقع في أي لحظة.

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