«الأرصاد»: أمطار رعدية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتعرض مناطق الشمال إلى أجواء شتوية باردة، مع رياح نشطة تصحبها أمطار رعدية جيدة، مما يتسبب في جريان المياه في بعض الأودية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و22 درجة مئوية، وتنخفض عن عشر درجات في مناطق الجبل الغربي.

رأس أجدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة

سقوط أمطار جيدة على غالبية المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد؛ مما يتسبب في جريان المياه في الأماكن المنخفضة والأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و18 درجة مئوية، وبين 8 و12 درجة مئوية على غالبية مناطق الجبل الغربي.

سرت – الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

أجواء مغيمة على غالبية المناطق، مع سقوط أمطار، ومن المتوقع أن تكون جيدة، خصوصا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، وقد تكون قوية أحيانا على بعض المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 114 و20 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر على الجفرة والمناطق المجاورة لها، بينما تكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و22 درجة مئوية.

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