الصغير: حديث أردوغان عن إرسال قواته إلى ليبيا يعد بمثابة إعلان حرب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن الليبيين لن يسمحوا بنزول قوات تركية على الأراضي الليبية،لافتا إلى أن تصريحات أردوغان تتزامن مع تقدم الجيش في العاصمة طرابلس.

الصغير أعتبر في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن حديث أردوغان عن إرسال قوات لليبيا يفصح عن مضمون الاتفاقية الأمنية المبرمة مع فائز السراج، لافتاً إلى أن ذلك يعد بمثابة إعلان حرب على ليبيا.

وتابع الصغير أن الجيش يحقق تقدما في طرابلس في مقابل انهيار المنظومة الأمنية للسراج،مشيرا إلى أن العصابات التي تدعم السراج قامت بالهجوم على وزارة المالية والمجلس الرئاسي بهدف الحصول على الأموال.

ورأى عضو مجلس النواب أن الأتراك يهدفون لمساندة السراج عبر تلك القوات التي يسعون لإرسالها.

الصغير أعلن بأن مجلس النواب سيتقدم بمشروع قرار للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي للرد على التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية