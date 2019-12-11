مذكرة قانونية لإلغاء اتفاقية الوفاق وتركيا

أعد الحقوقي عبدالحفيظ مناع مذكرة قانونية لتقديمها أمام القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء بشأن مذكرتي التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا القاضية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال مناع في تصريحات صحفية لوكالة العين الإخبارية إن الاتفاق بين السراج وأردوغان باطل لعيب جسيم في الاختصاص، مطالبا بعدم نفاذ المذكرتين بسبب مخالفة القانون في إبرامهما، مضيفا أن المحكمة العليا بينت في الطعن الإداري أن القرار قابل للإلغاء إذا شابه عيب الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو الانحراف، كما أن عيب عدم الاختصاص يقع في صورة اغتصاب السلطة إذا ما كان القرار الإداري صادرا من سلطة اعتداء على سلطة أخرى.

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