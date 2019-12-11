الأمم المتحدة: أكثر من 897 ألف ليبي بحاجة لمساعدة إنسانية

كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن نحو 897000 ليبي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2020.

وقال المكتب في بيان أصدره، “إن رقم يمكن أن يزداد مع تصاعد العنف والاشتباكات واستمر النزوح”، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني معقد بشكل متزايد، خاصة مع تصاعد العنف، بما في ذلك اشتباكات طرابلس منذ أبريل والاشتباكات في مرزق في أغسطس، كما أن استمرار انعدام الأمن والاشتباكات تسبب في نقص الأدوية في تاورغاء.

وأكد منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو، على الحاجة إلى استعادة الخدمات الأساسية للمتضررين من النزاع في البلاد.

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