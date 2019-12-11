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حزب العدالة والبناء: أنقرة لن تفرط في حقها وحقوق شركائها الليبيين شرق المتوسط

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس كتلة حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الدولة الإستشاري عبد السلام الصفراني أن ليبيا وتركيا مارستا حقهما الذي يكفله القانون ووقعتا اتفاقيتين بحرية وأمنية لم يمسا من سيادة أي دولة وإنما قطعتا الطريق على من كان يسعى لاستغلال الظرف الذي تمر به ليبيا ليستفيد ويستحوذ على خيراتها.

الصفراني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الثلاثاء أوضح أن ليبيا الآن فرضت سيادتها على ما يزهو على 40 ألف كيلو متر مربع من المياه وستمارس ليبيا وتركيا كامل حقوقهما في التنقيب والحماية والاستثمار في ثروات المتوسط وقد بدا واضحا من تعليق الرئيس التركي أن أنقرة لن تفرط في حقها وحقوق شركائها الليبيين،على حد تعبيره.

وإختتم رئيس كتلة حزب العدالة والبناء مهدداً بالقول:” وتعلم الدول الإقليمية الممتعضة من هاتين الاتفاقيتين قدرات الدولة التركية في إنجاز ما عبر عنه الرئيس أردوغان في تصريحاته الأخيرة “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • لكى تعرف انك حمار مثل اى اخوانى فاى سيادة لمن يفرط فى ارضه وعرضه للاحتلال وكل هدف اردوغان المساومة على قبرص فقط واتفاق الفنكوش غير قابل للتنفيذ اصلا فلا يمكن لاى شركة بترول محترمة ان تستثمر فى منطقة متنازع عليها وتعرض اموالها للخطر ولا يملك الكلب اردوغان القدرة على البحث عن الغاز فى المياه العميقة اصلا ومما يؤكد انه جبان ان لا يستطيع الاقتراب من المناطق المتنازع عليها امامه مباشرة فى مصر واسرائيل لانه يعرف رد الفعل القوى ضده ولا يستطيع ايضا ارسال اى قوات كما يحلم الخوان كما كان يحلم مرشدهم فى مصر ودخل الليمان فى ملابس نسوان فلا يستطيع اردوغان نقل اى قوات تركية الى الخارج كما فعل فى سوريا الا بموافقة البرلمان الذى يتفق فيه الجميع على محاربة الاكراد اما فى ليبيا فراينا رفص زعيم المعارضة تدخل اردوغان فى ليبيا لهذا لم يتم احالة الاتفاق الامنى للبرلمان ويخسر اردوغان الصفقة المالية الموجودة به لهذا طلب من السراج تقديم طلب يطلب فيه ارسال قوات كنوع من الاذلال وبعدها يحيله للبرلمان ويرفض عمدا حتى يتنصل اردوغان من استعداده ويقول كان بودى ولكن لاملك سوى ارسال اسلحة ودواعش وجبه النصرة واضرب عصفورين بحجر اتخلص من وجودهم بتركيا واقبض الثمن من الاغبياء حيث يعرف ان سيسحقون فى النهاية

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