السراج يلتقي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية

التقى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس في تونس خلال الزيارة التي يقوم بها السراج إلى تونس هذه الأيام.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد والحوارات الذي تقوم به الولايات المتحدة مع المسؤولين الليبيين، من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للصراع الذي تشهده العاصمة، إضافة إلى تجديد الدعم والحوارالذي تقوده الأمم المتحدة بشأن الحل السياسي.

وقد السراج، في وقت سابق خلال زيارته لتونس لمحة عن المستجدات السياسية والوضع الأمني في ليبيا، للرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع حضره كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي وسفير ليبيا لدى تونس السيد محمد معلول.

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