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العرب اللندنية: تركيا تغير تكتيكاتها في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتحول الحرب التركية بالوكالة إلى حرب بالأصالة حسب وصف صحيفة العرب اللندنية في مقال لها حول مجريات الأمور التي تشهدها ليبيا خاصة بعد التصريح الأخير للرئيس التركي رجب أردوغان بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وفسر مراقبون التدخل العسكري على الأرض في أي لحظة ونشر قوات تركية في ليبيا حسب القرار الذي اتخذته أنقرة، بأن أردوغان لا ينتظر طلب حكومة الوفاق وإنما تهيئة الرأي العام في تركيا لهذه الخطوة وتبرير دوافع الزج بالجيش التركي لتغيير موازين القوى لصالح الإسلاميين في ليبيا.

و ذكرت مصادر سياسية ليبية للصحيفة أن تركيا بدأت بالفعل التجهيز منذ أيام لغزو بحري وجوي لليبيا، وأن هذه الخطوة تهدف إلى منع دخول الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر إلى طرابلس، ما ينذر بحرب طويلة ويشير إلى إطالة أمد الأزمة.

وإذا أقدمت أنقرة على اتخاذ هذه الخطوة فيقول مراقبون أنها ستجعل من ليبيا مسرح عمليات لدول إقليمية؛ فمحاولة التمدد التركي في ليبيا خاصة بعد الاتفاقية لن تقف دول أخرى حيالها مكتوفة الأيدي بعد أن رأت أن أطماع تركيا لا تتوقف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • تحليل غبى جدا فاردوغان لم يعد بارسال قوات بل قال مستعد لارسال قوات واحتاج لطلب من السراج معنى ذلك ياغبياء انه يتهرب اصلا من اتفاق السراج والا لاحال الاتفاق الامنى مع البحرى معا للبرلمان وهذا لم يحدث هو يعلم ان البرلمان سيرفض ارسال قوات تركية لليبيا وبهذا سيخسر الصفقة المالية الضخمة فى الاتفاق الامنى لذلك طلب من السراج ارسال طلب جديد ليعرضه على البرلمان وسيرفض ويقول وقتها ليس الامر بيدى فارسال قوات تركية للخارج يتطلب موافقة البرلمان بينما طلب السراج لقوات احتلال دفع ثمنها مقدما لا يحتاج حسب الخوان موافقة الشعب الليبى وعجبى

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