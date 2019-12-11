العرب اللندنية: تركيا تغير تكتيكاتها في ليبيا

تتحول الحرب التركية بالوكالة إلى حرب بالأصالة حسب وصف صحيفة العرب اللندنية في مقال لها حول مجريات الأمور التي تشهدها ليبيا خاصة بعد التصريح الأخير للرئيس التركي رجب أردوغان بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وفسر مراقبون التدخل العسكري على الأرض في أي لحظة ونشر قوات تركية في ليبيا حسب القرار الذي اتخذته أنقرة، بأن أردوغان لا ينتظر طلب حكومة الوفاق وإنما تهيئة الرأي العام في تركيا لهذه الخطوة وتبرير دوافع الزج بالجيش التركي لتغيير موازين القوى لصالح الإسلاميين في ليبيا.

و ذكرت مصادر سياسية ليبية للصحيفة أن تركيا بدأت بالفعل التجهيز منذ أيام لغزو بحري وجوي لليبيا، وأن هذه الخطوة تهدف إلى منع دخول الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر إلى طرابلس، ما ينذر بحرب طويلة ويشير إلى إطالة أمد الأزمة.

وإذا أقدمت أنقرة على اتخاذ هذه الخطوة فيقول مراقبون أنها ستجعل من ليبيا مسرح عمليات لدول إقليمية؛ فمحاولة التمدد التركي في ليبيا خاصة بعد الاتفاقية لن تقف دول أخرى حيالها مكتوفة الأيدي بعد أن رأت أن أطماع تركيا لا تتوقف.

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