المريمي: الاتفاقية التركية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً

جدد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، تأكيده على رفض البرلمان للاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وقال المريمي، في تصريحات لـ”العربية.نت”، “الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً، فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان”، لافتا إلى أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية.

وأوضح المريمي، أن الاتفاقية ليست ضد مصالح ليبيا وشعبها فقط، بل ضد مصلحة دول أخرى مثل دول حوض المتوسط، قائلا “إن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات الوفاق، أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا”، بحسب تعبيره.

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