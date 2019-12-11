رئيس أركان القوات البحرية: لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية

طرابلس-العنوان

أكد رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء فرج المهدوي أن هناك أوامر بإغراق أية سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

وفي مقابلة مع تلفزيون ألفا اليوناني أعرب المهدوي عن آرائه ضد الاتفاق الأخير بين أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس.

وأشار المهدوي خلال المقابلة بأنه تلقى الأوامر بإغراق أي سفينة تركية قد تقترب من المنطقة.

وقال المهدوي الأيام القليلة الماضية عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك باللغة اليونانية قائلا : “سنحرر العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي”.

تصريحات المهدوي جاءت بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني بطرابلس ذلك.