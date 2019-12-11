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رئيس أركان القوات البحرية: لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أكد رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء فرج المهدوي أن هناك أوامر بإغراق أية سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

وفي مقابلة مع تلفزيون ألفا اليوناني أعرب المهدوي عن آرائه ضد الاتفاق الأخير بين أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس.

وأشار المهدوي خلال المقابلة بأنه تلقى الأوامر بإغراق أي سفينة تركية قد تقترب من المنطقة.

وقال المهدوي الأيام القليلة الماضية عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك باللغة اليونانية قائلا : “سنحرر العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي”.

تصريحات المهدوي جاءت بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني بطرابلس ذلك.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • ومعك اسطول مصر البحرى الجبار وسلاج الجو للتحالف العربى قادر على تحويل اى سفينة تركية لكتلة من اللهب وبجعل حيتان البحر الابيض تشبع من اللحم الابيض التركى بدلا من لحم الغلابة من الافارقة السود اثناء هجرتهم لاوربا .حيتان البحر تشتاق للحم كلاب اردوغان وتنتظرهم على نار ولكن الجبان لا يملك سوى الجعجعة باللسان والمتغطى به عريان فهو من اغرق الخوان فة كل مكان وجهل مرشدهم يرتدى ملابس نسوان

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