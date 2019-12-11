المهدوي: سندمر أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا

أكد رئيس أركان البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي، فرج المهدوي، أن قواته ستتعامل بقوة مع أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

وقال المهدوي، إنه تلقى أوامر بإغراق أي سفينة تركية تأتي لاستكشاف النفط داخل الحدود البحرية الليبية، وذلك بحسب ما نشره موقع “غريك ريبورتر” اليوناني، فيما صرح عبر أحد القنوات اليونانية قائلا ” لدي أمر، في حال ما اقتربت السفن الاستكشافية، سيكون لدي حل، سأغرقهم بنفسي، لقد تلقيت أوامر واضحة من القيادة العامة للجيش تقضي بتدمير أي وإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا”.

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