رئيس أركان القوات البحرية التابعة لحفتر: لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية

أعلن اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة “للجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر أن الأوامر تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الجريدة التونسية