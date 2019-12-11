رئيس أركان القوات البحرية التابعة لحفتر: لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية

أعلن اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة “للجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر أن الأوامر تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.
تعليقات
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سير وشرفاء ليبيا من خلفكم
لا للاحتال التركي العثمانى
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..حيتان البحر الابيض مشتقة لاتلهام اللحم الابيض لجيش الدعارة التركى بعد ان شبعت من جلد وعظم المهاجرين الافارقة السود الغلابة الذين يحاولون الهجرة لاوربا لكن اللحم السمين للاترك مغذى للحيتان ويحقق وفرة للثروة السمكية فى البحر المتوسط لعقود قادمة
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.حيتان البحر الابيض مشتاقة لالتهام اللحم الابيض لجيش الدعارة التركى بعد ان شبعت من جلد وعظم المهاجرين الافارقة السود الغلابة الذين يحاولون الهجرة لاوربا لكن اللحم السمين للاترك مغذى للحيتان ويحقق وفرة للثروة السمكية فى البحر المتوسط لعقود قادمة المهم ان لا تكون جعجعة فارغة من اردوغان تعودنا عليها من زمان ايام سحق الخوان فى مصر كانت اى سفينة امريكية تقترب من الشواطئ المصرية يهللوا فى رابعة الله اكبر وفى النهاية الله اكبر منهم وهزم الاخوان وحده لاشريك له على يد عباده المخلصين اللهم ما انصر عبدك المشير خليفة حفتر على عبيد اردوغان فى كل مكان واجعل كبيرهم اردوغان يلبس ملابس نسوان مثل المرشد الجبان عند الامساك به من قفاه
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