السيسي: سيكون هناك حل شامل في ليبيا خلال أشهر

جدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تأكيده على أهمية الإسراع في إنهاء الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال السيسي -في كلمته بمنتدى إفريقيا للسلام والتنمية الذي تستضيفه أسوان جنوب مصر-“تحقيق السلام واستمراره لن يتحقق إلا بتعزيز قدرة الدول على بسط سيادتها على كامل ترابها، الجماعات الإرهابية لم ولن يكون لها القدرة أن تقاتل بهذا الشكل مهما حصل، إلا إذا كان يُقدَّم لها دعم ضخم مادي وعسكري”، مؤكدا على أن المنطقة تحتاج لرد حاسم وجماعي على الدول الداعمة للإرهاب.

وشدد السيسي، على أن مصر تقاتل بالنيابة عن العالم على حدودنا الغربية مع ليبيا، قائلا”نحن أول من تضرر من الموقف في ليبيا.. ونتحرك من أجل سرعة (حل) هذه الأزمة التي تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعاً، وسيكون هناك حل شامل في ليبيا خلال أشهر”.

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