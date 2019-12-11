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السيسي: سيكون هناك حل شامل في ليبيا خلال أشهر

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

جدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تأكيده على أهمية الإسراع في إنهاء الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال السيسي -في كلمته بمنتدى إفريقيا للسلام والتنمية الذي تستضيفه أسوان جنوب مصر-“تحقيق السلام واستمراره لن يتحقق إلا بتعزيز قدرة الدول على بسط سيادتها على كامل ترابها، الجماعات الإرهابية لم ولن يكون لها القدرة أن تقاتل بهذا الشكل مهما حصل، إلا إذا كان يُقدَّم لها دعم ضخم مادي وعسكري”، مؤكدا على أن المنطقة تحتاج لرد حاسم وجماعي على الدول الداعمة للإرهاب.

وشدد السيسي، على أن مصر تقاتل بالنيابة عن العالم على حدودنا الغربية مع ليبيا، قائلا”نحن أول من تضرر من الموقف في ليبيا.. ونتحرك من أجل سرعة (حل) هذه الأزمة التي تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعاً، وسيكون هناك حل شامل في ليبيا خلال أشهر”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • بعد تحرير طرابلس انشاء الله وزفة الخوان للسجون ودفن من انتحر منهم واقامة الافراح

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  • كن الرجل يا السيسي مرة واحدة في حياتك أذكر هذه الدول الداعمة الإرهاب أليس لك الشجاعة تنطق باسم سيدك أردوغان الذي لن تصل حتى الى جزمته أيها الانقلابي قزم هل يوجد في هذه المنطقة الإرهابي أكثر منك انت الرمز الإرهاب يا السيسي يا جبان الأسد على الشعب جرذ قذر أمام تركيا والاثيوبيا

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    • كن انسان يا جلول واترك السياسة والتحليل السياسي وتب الى ربك وارجع عن مهاتراتك التي لا تضر ولا تنفع الا نفسك
      كن انسان واشعر بالليبيين الذين يعانون من الشر العظيم الذي سقط على روؤسهم جراء استيلاء المليشيات على أموال وسلاح ومناصب الدولة
      كن انسان وتكلم عن الاطفال والارامل والدماء والاموال واترك عنك ما انت فيه من الجهل والطيش والحقد الأعمى

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