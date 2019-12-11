هذا ما دار في لقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية مع السراج

استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس، مساء أمس الثلاثاء، في تونس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بليبيا، جاء اللقاء كجزء من المحادثات الأمريكية الليبية للوصول إلي حل سلمي لمعركة طرابلس ودعم محادثات الأمم المتحدة للحل السياسي.

وكان قد استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، بقصر قرطاج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد تطرق اللقاء بين سعيد والسراج إلى ضرورة إيجاد حل للوضع في ليبيا في إطار الشرعية الدولية يكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم.

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