السيسي: سيتم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة الليبية خلال أشهر

ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيتم التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية خلال أشهر، مشيرًا إلى أن التوصل لحل تلك الأزمة سيقضي على إحدى بؤر الإرهاب.

السيسي قال في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمنتدى أسوان للسلام والتمية المستدامين في أفريقيا تابعتها المرصد اليوم الأربعاء : “خلال الشهور القادمة سنكون قد أوجدنا حلا شاملا للمسألة الليبية، وهو حل سياسي بالطبع”.

وأوضح الرئيس السيسي أن التوصل لهذا الحل سينهي بؤرة الإرهاب التي يتم من خلالها نقل الأسلحة والإرهابيين إلى دول الجوار، مؤكدا أن مصر أول من تضرر مما حدث في ليبيا.

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