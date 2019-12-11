مركز مكافحة الأمراض: 5878 شخص المتعايشين مع فيروس “الإيدز” في ليبيا

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا أن عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري الإيدز المسجلين بمراكز تقديم الخدمة على مستوى ليبيا بحسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض يصل إلى 5878.

وأوضح المركز أن عدد الإصابات الجديدة سنة 2018 يصل إلى 306، وعدد المتعايشين على العلاج سنة 2018 يصل إلى 3086.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الوفيات الناتجة عن الأيدز لسنة 2018 يصل إلى 223 حالة وفاة.

وأشار المركز الوطني بحسب مكتب الإعلام عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن معدل الانتشار لجميع الفئات العمرية يتراوح بين 0,13 إلى 0.3%

وأفاد المركز أن عدد المتعايشين “تقديريا” في ليبيا حوالي 9200 ( 8300 – 10000 )، مؤكدًا أنه تم تقدير هذه النتائج باستخدام برنامج تحليل الطيف spectrum.

ولفت المركز إلى أن عدد الإصابات الجديدة في الأطفال والبالغين أقل من 500 حالة عدد الوفيات الناتجة عن الإيدز أقل من 200 حالة وفاة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن معدل الانتشار في البالغين ( 15 – 49 سنة ) 0.2 %، ومعدل الحدوث لكل ألف نسمة 0.07.

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