الثني يتابع نسب الإنجاز بمشاريع بنغازي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، مع نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، لبحث سير عمل المشاريع الخاصة بمدينة بنغازي ونسب الإنجاز بها.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مناقشة المعوقات التي تواجه بعض المشاريع، وكيفية حلحلتها لضمان سير عملها على أكمل وجه، كما تطرق اللقاء إلى استعراض مشروع صيانة المبنى التاريخي لكاتدرائية بنغازي، وبحث آليات توفير الموارد المالية الخاصة بصندوق التضامن الاجتماعي للاهتمام بمستحقي المعاشات الأساسية.

كما ناقش اللقاء، كيفية تحسين الخدمات الصحية في مدينة سلوق والرفع من مستواها بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.

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