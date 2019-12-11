عمليات المنطقة الجنوبية تعلن سيطرتها على معسكر العوينات الحدودي مع الجزائر

ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي بغرفة عمليات المناطق الجنوبية محمود بن مصباح الورفلي أن قوات الجيش استعادت السيطرة على معسكر العوينات الحدودي مع الجزائر.

الورفلي وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” قال إن الوحدات العسكرية التابعة للجيش تمكنت من اقتحام المعسكر أمس الثلاثاء.

وتابع أن القوات ألقت القبض على القيادي المليشياوي خالد كعبار الذي كان يتقاضى أجوراً من حكومة الوفاق لزعزعة أمن واستقرار المنطقة الجنوبية.

مدير المكتب الإعلامي بغرفة عمليات المناطق الجنوبية أشار إلى أن العملية التي تمت بإشراف مباشر من آمر المناطق العسكرية الجنوبي اللواء بلقاسم الأبعج وأسفرت العمليات عن استعادة عدد كبير من الآليات والذخائر التي كانت تستخدم لزعزعة المنطقة الجنوبية.

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