غدا.. استئناف الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي

تستأنف بمطار معيتيقة الدولي، يوم غد الخميس الموافق 12/ 12/2019، الرحلات الجوية من وإلى المطار، بعد توقفها في سبتمبر الماضي بسبب الأوضاع الأمنية.

وأوضح المركز الاعلامي لمطار معيتيقة الدولي، أن الرحلات ستستأنف من المطار اعتباراً من يوم الخميس لشركتي الخطوط الليبية والافريقية، والأحد الموافق 2019/12/15 لشركتي الأجنحة الليبية والبراق، ومن ثم تبدأ باقي الشركات في تسيير رحلات بالتنسيق مع إدارة المطار.

وكان وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، قد أصدر في وقت سابق تعليماته باستئناف جزئي للرحلات في مطار معيتيقة.

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