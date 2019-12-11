فريق الخبراء: زوارة وأبو كماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط

قال فريق الخبراء المعني بليبيا إن «زوارة وأبو كماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب المنتجات النفطية المكررة، لا سيما زيت الغاز البحري، عبر البحر».

وذكر الفريق، في تقرير صدر أمس الثلاثاء، أن «عمليات صغيرة لتحويل الوجهة من مرسى الديلة، وهو ميناء صغير غير مكتمل غرب الزاوية»، مشيرا إلى «استخدام ناقلات المنتجات الصغيرة أحادية الهيكل في عمليات التهريب، التي يتم تحميلها قبالة ساحل زوارة أو أبو كماش، عن طريق سفن مساعدة أصغر أو قوارب صيد، بعضها مزود بخزانات معدلة، وخلال فترة إعداد التقرير، استمر عمل محطة الضخ الواقعة في مصنع أبو كماش للمواد الكيميائية».

ونوه الفريق بـ«استمرار عمل شبكات التهريب من زوارة وأبو كماش بدعم من رعاة محليين، كما تسيطر ما تسمى غرفة عمليات زوارة، برئاسة زكريا كوشمان وويار شالكي وأسامة قتارة على مصنع أبو كماش، وتوفر التغطية لكثير من هذه العمليات».

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وتعرف الفريق على «هوية عدد من المهربين، ومنهم دانيال العطوشي، الذي يعد من بين أنشطهم خلال العام 2019، وهو مواطن ليبي مدرج اسمه بالفعل في قائمة أوامر القبض، الصادرة عن مكتب النائب العام في ديسمبر 2017».

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