خارجية البرلمان: الاتفاقية التركية مقدمة لغزو الأراضي الليبية

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد لتصريحات الرئيس التركي وتهديده بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته إنها تعتبر توقيع مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة الوفاق هو مقدمة لغزو الأراضي الليبية، بغرض الاستحواذ على ثرواتها والحصول على موطأ قدم جنوب المتوسط لتنفيذ أجندات الحكومة التركية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدخل سافر في دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق والعهود الدولية.

ودعت اللجنة، في بيانها، مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه التهديدات، مناشدة الشعب الليبي للتوحد ونبذ الخلافات وتغليب الصالح العام.

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