مواصلات الوفاق تكشف عن موعد استئناف الرحلات جزئياً من وإلى مطار معيتيقة الدولي

ليبيا – قام وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق برفقة مدير عام مطار معيتيقة الدولي ومندوبي شركات الطيران بزيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي.

وزير المواصلات إطلع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أعمال الصيانة والتجهيزات الجاري تنفيذها.

وتأكد معتوق خلال جولته أن إستئناف الرحلات الجوية من المطار سيبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2019/12/12 لشركتي الخطوط الجوية الليبية والافريقية وحسب المعلن عنه سابقاً ومن ثم ستبدأ باقي الشركات الأخرى في تسيير رحلاتها بالتنسيق مع إدارة المطار.

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