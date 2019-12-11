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تقرير أممي يخلص إلى مشاركة مجموعات أجنبية مسلحة في الحرب الليبية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

صدر تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء حول الوضع في ليبيا، تحدث عن مشاركة مجموعات أجنبية وبشكل خاص من السودان وتشاد، في المعارك الدائرة في ليبيا بين قوات المشير خليفة حفتر، وتلك التابعة لحكومة الوفاق. ولكن التقرير لم يذكر ما تناولته وسائل إعلام مؤخرا حول وجود مرتزقة روس في هذه المعارك.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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