تقرير أممي يخلص إلى مشاركة مجموعات أجنبية مسلحة في الحرب الليبية

صدر تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء حول الوضع في ليبيا، تحدث عن مشاركة مجموعات أجنبية وبشكل خاص من السودان وتشاد، في المعارك الدائرة في ليبيا بين قوات المشير خليفة حفتر، وتلك التابعة لحكومة الوفاق. ولكن التقرير لم يذكر ما تناولته وسائل إعلام مؤخرا حول وجود مرتزقة روس في هذه المعارك.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الخارجية الايطالية: إتفاقية السراج وأردوغان ليست شرعية.. وبسط الاستقرار في ليبيا عملية صعبة
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
الحكومة المؤقتة: أعطينا تعليمات لتأمين مظاهرات الجمعة الرافضة للحكومة الإنقلابية وإتفاقيتها مع تركيا
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما إزاء الاشتباكات بمحيط طرابلس
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
المسماري يتحدث عن “قبر صادق الغرياني”.. ماذا قال؟
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك