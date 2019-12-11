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الخطوط الليبية توقف إصدار التذاكر في المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الخطوط الليبية في بنغازي إيقاف حجز التذاكر وعممت على كافة مكاتب الحجوزات التابعة لها بإيقاف إصدار التذاكر للمواطنين

وأرجعت إدارة التسويق بالشركة إيقاف إصدار التذاكر لعدم وجود طائرات لتسيير الرحلات بعد أن فقدت الشركة طائرتها الوحيدة بعد حجزها في مطار مصراتة أثناء إجراء الصيانات الدورية لها لتصبح الشركة فعليا دون طائرات ما يزيد من معاناة المواطنين في السفر والتنقل في توقيت صعب يلجأ فيه الكثير من المواطنين إلى السفر للعلاج بالخارج في ظل تردي الخدمات الطبية بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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