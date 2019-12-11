الخطوط الليبية توقف إصدار التذاكر في المنطقة الشرقية

أعلنت الخطوط الليبية في بنغازي إيقاف حجز التذاكر وعممت على كافة مكاتب الحجوزات التابعة لها بإيقاف إصدار التذاكر للمواطنين

وأرجعت إدارة التسويق بالشركة إيقاف إصدار التذاكر لعدم وجود طائرات لتسيير الرحلات بعد أن فقدت الشركة طائرتها الوحيدة بعد حجزها في مطار مصراتة أثناء إجراء الصيانات الدورية لها لتصبح الشركة فعليا دون طائرات ما يزيد من معاناة المواطنين في السفر والتنقل في توقيت صعب يلجأ فيه الكثير من المواطنين إلى السفر للعلاج بالخارج في ظل تردي الخدمات الطبية بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد

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