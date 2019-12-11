ورش عمل مشتركة لمستشفى المقريف وجامعة قاريونس

انطلقت فعاليات سلسلة ورش عمل مشتركة بين مستشفى المقريف وفرع جامعة قاريونس باجدابيا، في كلية العلوم بالجامعة وبحضور كل من وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب ونائبه، ورئيس جامعة اجدابيا، ومدير مستشفى امحمد مقريف محمد عبدالونيس وعدد من الأطباء والموظفين بالمستشفى ورئيس البلدية .

لتأصيل الفائدة في مستوى تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى، قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة على هامش هذه الورش بجولة تفقدية للقاعات التعليمية وأقسام المستشفى للوقوف على سير العمل والتجهيزات الجديدة للمستشفى الذي من المنتظر افتتاحه خلال الفترة القادمة .

وفي ختام الزيارة التقى عقوب بأعيان ومشايخ مدينة اجدابيا مؤكدا لهم أن الوزارة تعمل على افتتاح فرع معهد تنمية القوى العاملة بمدينة اجدابيا وفتح مكتب الإمداد الطبي وإنشاء مرفق صحي خاص بأمراض النساء والأطفال حديثي الولادة داخل حرم مستشفى امحمد المقريف.

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