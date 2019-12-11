دورة تدريبية لصيانة الأجهزة الإلكترونية بالغريفة

أقيمت في بلدة الغريفة دورات تدريبية لصيانة الأجهزة الإلكترونية استهدفت عددا من الشباب في المدينة وامتدت لـ14 يوما لمساعدتهم على افتتاح مشاريع خاصة بهم، ولدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.

وتلقى المتدربون شروحات نظرية للتعرف على القطع الإلكترونية وشروحات عملية على كيفية صيانتها، وكيفية كشف الأعطال واستبدال القطع بطريقة صحيحة دون التأثير على باقي القطع السليمة، وساهمت هذه الدورة في توسيع مدارك الشباب المقبل على التعلم بروح شابة مقبلة على العمل بجد وإجتهاد.

وتأتي هذه الورشة في إطار تشجيع الشباب على افتتاح أعمال خاصة بهم تساعدهم على الكسب الحلال في بادرة طيبة من مركز الفنار الأهلي للتقنية والتدريب في محاولة للحد من البطالة وللدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية