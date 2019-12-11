تقرير أممي يحذر من شبكات تهريب النفط في زوارة وأبو كماش

حذر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، من استمرار عمل شبكات التهريب النفط في منطقتي زوارة، وأبوكماش بدعم ممن وصفهم بـ “رعاة محليين”.

واتهم الفريق، في تقرير السنوي حول ليبيا، “غرفة عمليات زوارة، برئاسة زكريا كوشمان وويار شالكي وأسامة قتارة، بتوفير التغطية لكثير من عمليات التهريب في زوارة وأبوكماش”، مشيرا إلى أن زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب المنتجات النفطية المكررة، ولا سيما زيت الغاز البحري، عبر البحر.

كما أوضح فريق الخبراء المعني بليبيا، أنه تم التعرف على هوية عدد من المهربين، من بينهم دانيال العطوشي، وهو مواطن ليبي مدرج اسمه بالفعل في قائمة أوامر القبض، الصادرة عن مكتب النائب العام في ديسمبر 2017.

يشار إلى أن الفريق كان قد أصدر في 17 سبتمبر 2018، تقريرا كشف خلاله استخدام منطقة زوارة وأبوكماش كقاعدة الانطلاق الرئيسية لتهريب المنتجات النفطية.

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