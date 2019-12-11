وصول سيارات و1200 رأس بقر لميناء بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي عن استقبال عدد من السفن التجارية بينها سفينة الحاويات “لويزا شولت” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا التي تستعد لتفريغ حمولتها المقدرة بــ471 حاوية.

ووفقا للبيانات فإن الحاويات تحمل واردات تونة معلبة وسكر بالإضافة لمواد غذائية متنوعة.

وأضافت إدارة الميناء أن “شولت” دخلت وعلى متنها 154 حاوية فيها سيارات مستوردة من السوق الأميركية، كما كشفت نشرة ميناء بنغازي عن دخول سفينة نقل المواشي “توليب” وعلى متنها 1200 رأس من الأبقار تم استيراد جُلُّها من إسبانيا.

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