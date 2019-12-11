الرئيس التشادي: تسوية الأزمة الليبية ضرورية لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل

أسوان-العنوان

أكد رئيس جمهورية تشاد، إدريس ديبي، أن تسوية الأزمة الليبية خطوة ضرورية لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، مشيرا إلى أنها أحد الأسباب الأساسية لاستمرار أزمات الساحل.

وقال ديبي، خلال كلمته بالجلسة الأولى لمنتدى التنمية المقام في مدينة أسوان المصرية، اليوم الأربعاء، “إن حل الأزمة الليبية في أيدي الليبيين أنفسهم، مطالبها إياهم بالتشاور والتواصل والوفاق، ما يؤثر على استقرار السلام في الساحل”.

وطالب الرئيس التشادي، الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي أن تضاعف جهودها مع الأمم المتحدة والدول العربية حتى تخرج ليبيا من أزمتها.