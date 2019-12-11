مشروع قانون مرتبات العاملين بالقطاع العام

وضعت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة الإطار العام لمشروع القانون.

وجاء ذلك إثر اجتماع موسع عقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة في مجلس النواب بطرابلس عبد المنعم بالكور، ومندوبين وممثلين عن الجهات المشاركة في إعداد المقترح العام لمشروع المرتبات.

وقال مجلس النواب بطرابلس إن هذا المقترح من شأنه أن يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين بالإضافة لإحداث توازن بين إيرادات الدولة ومصروفاتها.

وكانت بيانات مصرف ليبيا المركزي قد أظهرت أن الإنفاق على باب المرتبات لوحده بلغ أكثر من 21.6مليار دينار منذ مطلع العام الجاري وحتى نوفمبر بنسبة إنفاق قدرها 54% من إجمالي المصروف العام للدولة

وقد تزامنت هذه البيانات مع دعوة بالكور في مطلع الشهر الجاري لبحث أسباب نمو البطالة المقنعة في ليبيا، وربط الوظائف والمرتبات بالملاكات في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية حسب وصف اللجنة، ويعمل في القطاع العام مليون 800 ألف موظف بلغت كلفة مرتباتهم حتى سبتمبر الماضي أكثر من 17 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية