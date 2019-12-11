نشطاء يونانيون يتفاعلون مع تغريدة رئيس أركان القوات البحرية الليبية

طرابلس-العنوان

تفاعل عدد من اليونانيين مع تغريدة كتبها رئيس أركان القوات البحرية الليبية اللواء فرج المهدوي باللغة اليونانية، أكد فيها على تحرير العاصمة طرابلس، وتدمير الحلم التركي.

النشطاء اليونانيون تداولوا تغريدة رئيس أركان القوات البحرية التابع للجيش الليبي التي قال فيها : “لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية”.

وعلق أحد النشطاء اليونانيين على تغريدة رئيس أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة لـ”الجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر بحماسة، مشيرا إلى أن الشعب اليوناني يدعم “الجيش الليبي”.

وكتب آخر مهللا: “نحن معكم.. مع المحبة للنصر العظيم للشقيقة القوية الحبيبة لليونان”.

وخاطبه ثالث مشجعا بقوله: “يا أدميرال، يمكنك القيام بذلك، عليكم بتحرير عاصمة بلادكم، لك حبنا ودعمنا، تغلب عليهم جميعا!”.

وكان قد أكد رئيس أركان القوات البحرية الليبية اللواء فرج المهدوي أن هناك أوامر بإغراق أية سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

وقال المهدوي الأيام القليلة الماضية عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك باللغة اليونانية قائلا : “سنحرر العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي”.

يشار إلى أن تصريحات المهدوي جاءت بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني بطرابلس ذلك.