حملة لذوي الدخل المحدود والنازحين في وادي عتبة

شرع صندوق الزكاة ببلدية وادي عتبة في توزيع الحملة الخامسة من المساعدات تحت شعار (آملوا وأبشروا) الممثلة في أغطية شتوية لنازحي مرزق والمسجلين لدى مكتب الزكاة.

وتم توزيع 2000 غطاء على مختلف مكاتب الزكاة في وادي الشاطئ وسبها وتراغن ووادي الحياة وغات بالإضافة لمكتب الزكاة وادي عتبة ، في حملة تستمر لــ3 أيام.

و شارك في الحملة مدير مكتب الزكاة رقدالين ومدير مكتب الجميل ومدير مكتب وادي الشاطئ، وذلك في إطار سد حاجات الأسر ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى مكتب الزكاة في وادي عتبة وأيضا المواطنين النازحين من مدينة مرزق.

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