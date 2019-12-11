السيسي يطالب برد حاسم وجماعي ضد الدول الداعمة للإرهاب

أسوان-العنوان

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برد حاسم وجماعي ضد الدول الداعمة للإرهاب التي تقدم دعما ضخما ماديا وعسكريا للجماعات الإرهابية.

وقال السيسي خلال كلمته في منتدى إفريقيا للسلام والتنمية الذي تستضيفه أسوان أن “الجماعات الإرهابية لم ولن يكون لها القدرة أن تقاتل بهذا الشكل مهما حصل، إلا إذا كان يُقدَّم لها دعم ضخم مادي وعسكري”.

وشدد السيسي على أن “مصر تقاتل بالنيابة عن العالم على حدودنا الغربية مع ليبيا”، مضيفاً “نحن أول من تضرر من الموقف في ليبيا، ونتحرك من أجل سرعة حل هذه الأزمة التي تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعاً”.