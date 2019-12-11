غدا.. استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار ابتداء من يوم غد الخميس 12 ديسمبر الجاري، وفق بيان المركز عبر صفحته بـ فيسبوك.

وكان قد أجرى وزير المواصلات في حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، زيارة ميدانية إلى مطار معيتيقة رفقة مدير عام المطار لطفي الطيب ومندوبي شركات الطيران العاملة بالمطار.

من جهتها أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية أنها ستشرع في تسيير رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة الدولي اعتبارا من يوم الخميس، بناء على ترتيبات وزارة المواصلات، منوهة بأن أولى رحلات الشركة ستكون إلى تونس صباح الخميس.