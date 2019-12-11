رئيس أركان البحرية : لدينا أوامر من القائد العام بإغراق أي سفينة تركية تقترب منا

أعلنت قوات البحرية الليبية بالقيادة العامة جاهزيتها لأي تهديد لأمن البلاد، والتصدي لعدوان تركيا المحتمل بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي لوح خلالها بإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت منه حكومة السراج ذلك، والتي اعتبرها مجلس النواب والحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب.

رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي أكد في لقاء مع تلفزيون يوناني أمس أن لديه أوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة بإغراق أي سفينة تركية قد تقترب من المنطقة.

كما نشر المهدوي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك باللغة اليونانية قال فيها سنحرر العاصمة وسندمر الحلم التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا