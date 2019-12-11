أمطار رعدية يشهدها الجبل الأخضر والمناطق الساحلية

طرابلس-العنوان

تتعرض مناطق الشمال إلى أجواء شتوية باردة، اليوم الأربعاء، مع رياح نشطة تصحبها أمطار رعدية جيدة، مما يتسبب في جريان المياه في بعض الأودية.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و22 درجة مئوية، وتنخفض عن عشر درجات في مناطق الجبل الغربي.

وتشهد مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة سقوط أمطار جيدة على غالبية المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد؛ مما يتسبب في جريان المياه في الأماكن المنخفضة والأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و18 درجة مئوية، وبين 8 و12 درجة مئوية على غالبية مناطق الجبل الغربي.

أما سرت والخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة ستكون الأجواء مغيمة على غالبية المناطق، مع سقوط أمطار، ومن المتوقع أن تكون جيدة، خصوصا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، وقد تكون قوية أحيانا على بعض المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 114 و20 درجة مئوية.

بينما الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر على الجفرة والمناطق المجاورة لها، بينما تكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و22 درجة مئوية.