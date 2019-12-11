مستنكرا تصريحات أردوغان.. مجلس النواب يجدد رفضه لاتفاقية السراج وتركيا

طبرق-العنوان

جدد مجلس النواب تأكيد رفضه القاطع لاتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسم الحدود البحرية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان.

وفي بيان له اليوم الأربعاء أعرب المجلس عن تأييده للإجراءات المتخذة من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمخاطبة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية ببطلان الاتفاقية ومطالبة النواب بسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج.

كما استنكر مجلس النواب تصريحات الرئيس التركي باستعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية واعتبراها تدخلا سافرا في الشأن الليبي، مؤكدا أنه سيتم الرد على أي تهديدات تمس سيادة ليبيا ومصالح شعبها.

وأشار البيان إلى الشعب الليبي الذي جابه المستعمر على مر تاريخه وقدم في سبيل كرامته وسادته التضحيات العظام لن يتوانى عن التصدي للأطماع التركية في ليبيا.

وكان قد عقد عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس الثلاثاء اجتماعاً موسعاً بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق بحثوا خلاله اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق وتركيا والتصريحات الأخيرة للرئيس التركي حول ليبيا.