مدينًا تصريحات أردوغان..مجلس النواب: سنرد على أي تهديدات تمس سيادة ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن مجلس النواب اليوم الأربعاء أنه سيتم الرد على أي تهديدات تمس سيادة ليبيا ومصالح شعبها مدينًا تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان باستعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.

واعتبر أعضاء مجلس النواب – في بيان لهم نشر على موقع المجلس الرسمي – أن تصريحات أردوغان تعتبر تدخلا سافرًا في الشأن الليبي

وجدد مجلس النواب تأكيده لرفضه القاطع لاتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الباطلة وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي غير المدستر الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي.

وأعرب مجلس النواب عن تأييده للإجراءات المتخذة من قبل رئيس نمجلس النواب عقيلة صالح بمخاطبة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية ببطلان هذه الاتفاقية ومطالبته بسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق.

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