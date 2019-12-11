الثني يتابع سير المشاريع الخدمية في بنغازي

بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني، الأربعاء مع نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري عددا من الملفات الخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماعهما الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة لبحث سير عمل المشاريع الخاصة بمدينة بنغازي حيث استعرضوا نسب الإنجاز بها، وبعض المعوقات التي تواجه بعض المشاريع وكيفية حلحلتها لضمان سير عملها على أكمل وجه.

وأوضح المكتب الإعلامي بالحكومة ،أن الاجتماع تطرق إلى مشروع صيانة المبنى التاريخي لكاتدرائية بنغازي ،كما استعرض الاجتماع آليات توفير الموارد المالية الخاصة بصندوق التضامن الاجتماعي للاهتمام بمستحقي المعاشات الأساسية.

وتناول الاجتماع كيفية تحسين الخدمات الصحية في مدينة سلوق والرفع من مستواها بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا