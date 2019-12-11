رداً على تصريحات أردوغان.. مجلس النواب: الشعب الليبي لن يتوانى عن التصدي لأطماع تركيا في ليبيا

ليبيا – عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماعاً موسعاً أمس الثلاثاء بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق بحثوا خلاله إتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتصريحات الأخيرة للرئيس التركي حول ليبيا.

عضو مجلس النواب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس طلال الميهوب أعرب بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب عقب الإجتماع عن رفض المجلس لكافة التدخلات التركية وبأن أعضاء مجلس النواب أتفقوا على إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب حول هذه التدخلات.

وجدد مجلس النواب في بيانه رفضه و إستنكاره للتدخلات المتكررة من قبل النظام التركي في الشأن الداخلي الليبي،معلناً تأكيده على رفضه القاطع لإتفاقية التعاون الأمني و العسكري وترسيم الحدود البحرية الباطلة وفقاً للإعلان الدستوري والإتفاق السياسي غير المدستر بين رئيس حكومة الوفاق و الرئيس التركي.

وأعرب المجلس عن تأييده للإجراءات المتخذة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمخاطبة المؤسسات والهيئات الدولية و الإقليمية ببطلان هذه الإتفاقية ومطالبة المجلس بسحب الإعتراف الدولي من حكومة فائز السراج .

وأدان المجلس تصريحات الرئيس التركي بإستعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية بإعتباره تدخلاً سافراً في الشأن الليبي،مشيراً إلى أنه سيتم الرد على أي تهديدات تمس سيادة ليبيا ومصالح شعبها.

مجلس النواب إختتم بيانه بالقول:”إن الشعب الليبي الذي جابه المستعمر على مر تاريخه وقدم في سبيل كرامته وسيادته التضحيات العظام لن يتوانى عن التصدي للأطماع التركية في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية