أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تؤيد موقف اليونان وقبرص إزاء المذكرة التركية الليبية حول مناطق النفوذ البحرية.

برلين- سبوتنيك وقالت أديبار، في إحاطة إعلامية، “نحن نؤيد موقفا مشتركا مع المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، اليونان وقبرص، وندعو تركيا وليبيا إلى احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع دول الاتحاد الأوروبي وحل مسألة المناطق البحرية وفقاً للتشريع الموجود… بمشاركة جميع أطراف الخلاف”.

وأقر البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، اقتراح التصديق على مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، والتي تسببت باستياء دبلوماسي يوناني.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، التي تسيطر على جزء من البلاد، مذكرة بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية بين الطرفين، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وليبيا تعملان على بناء “خط بحري رائع”، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم مذكرة التفاهم بين البلدين إلى الأمم المتحدة.

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية، أمس الثلاثاء، إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

كانت اليونان طردت السفير الليبي، الأسبوع الماضي، ردا على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.