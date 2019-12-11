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رسالة إيطالية لتركيا على خلفية اتفاقيتها مع الوفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت الفرقاطة الإيطالية Federico Martinengo إلى ميناء لارنكا القبرصي للمشاركة في مناورات الدبلوماسية البحرية التي تنفذها إيطاليا.

وذكرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن السفينة العسكرية وصلت إلى قبرص لحماية مصالح روما الوطنية بعد التهديدات المستمرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق حول الحدود البحرية ، مشيرة إلى أن وجودها يهدف إلى مراقبة المناطق البحرية واحترام القانون الدولي.

كما نقلت الصحيفة الإيطالية عن مسؤولين أن الفرقاطة ستشارك في مناورات عسكرية مع 9 أساطيل بحرية في الفترة بين 12 و14 من ديسمبر، مضيفين أن الرسالة باتت واضحة لأنقرة أنه في حال حاجتنا لإظهار القوة فنحن جاهزون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المضحك ان السراج جه يكحلها عماها فخسر حتى ايطاليا والاتحاد الاوربى كله واخذ خازوق شرجى فى الشراج بعد ان تصور ان الاتراك سيتدخلوا عسكريا فى ليبيا ويهلكوا للدفاع عن امعة يغرق ولو كان اروغان جادا لحول الاتفاقية الامنية للبرلمان للموافقة على ارسال قوات ولكن هذا لم يحدث ويطلب منه طلب جديد لكسب الوقت لينتهى بالرفض من البرلمان ويتنصل من اى التزامات حيث يقول مستعد لارسال قوات ولم يقل سارسل قوات والفرق واضح كان تقول مستعدون لسحق الجيش التركى الذى لا يمكن اصلا ان يدخل معركة تعرف المخابرات التركية انها خاسرة بنسبة مائة فى المائة والهدف من جعجعة اردوغان ان يتم ايقاف اطلاق النار ولكنه حمار فاوربا داعمة الان للجيش الوطنى بفضل غباوة السراج الذى وحد العالم كله ضده وكسب خصوم جدد

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