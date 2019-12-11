الحاسي يبحث تذليل عراقيل “رقابة الأغذية”

استعرض مسؤولو مكاتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جل المصاعب الإدارية والمالية التي تواجه أعمالهم أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بطبرق عبدالسلام الحاسي خلال اجتماع عقد الثلاثاء بمقر الهيئة وبحضور عدد من القيادات الإدارية ومديري المكاتب.

وطالب مسؤولو الرقابة على الأغذية والأدوية بتحسين الإمكانات موضحين للحاسي أن نقص توفر مواد التحاليل في المختبرات المعتمدة سبب رئيس في التأخير لإطلاق البضائع المكونة من السلع الغذائية بكافة أنواعها مما يدفعهم لنقل العينات لمدن مجاورة أو مختبرات خارجية مطالبين بتضمين الميزانية الخاصة بمركز الرقابة في الإطار المالي لهيئة الرقابة الإدارية لتتمكن كافة المكاتب من إتمام أعمالها وفقا لخطط العمل الميداني اليومي عبر كافة المنافذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية