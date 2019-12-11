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الحاسي يبحث تذليل عراقيل “رقابة الأغذية”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض مسؤولو مكاتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جل المصاعب الإدارية والمالية التي تواجه أعمالهم أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بطبرق عبدالسلام الحاسي خلال اجتماع عقد الثلاثاء بمقر الهيئة وبحضور عدد من القيادات الإدارية ومديري المكاتب.

وطالب مسؤولو الرقابة على الأغذية والأدوية بتحسين الإمكانات موضحين للحاسي أن نقص توفر مواد التحاليل في المختبرات المعتمدة سبب رئيس في التأخير لإطلاق البضائع المكونة من السلع الغذائية بكافة أنواعها مما يدفعهم لنقل العينات لمدن مجاورة أو مختبرات خارجية مطالبين بتضمين الميزانية الخاصة بمركز الرقابة في الإطار المالي لهيئة الرقابة الإدارية لتتمكن كافة المكاتب من إتمام أعمالها وفقا لخطط العمل الميداني اليومي عبر كافة المنافذ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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