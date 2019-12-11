مجلس النواب يتوعّد بالرد على تهديدات أردوغان

جدّد مجلس النواب الليبي ،اليوم الاربعاء ،تأكيده على رفضه القاطع لإتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية ،واصفا اياها بـ”الباطلة وفقاً للإعلان الدستوري والإتفاق السياسي غير المدستر الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني والرئيس التركي”.

و أعرب يعرب مجلس النواب الليبي عن تأييده للإجراءات المتخذة من قبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بمخاطبة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية ببطلان هذه الإتفاقية ومطالبة مجلس النواب الليبي بسحب الإعتراف الدولي من حكومة فايز السراج.

هذا و أدان المجلس تصريحات الرئيس التركي باستعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية بإعتباره تدخلاً سافراً في الشأن الليبي وسيتم الرد على أي تهديدات تمس سيادة ليبيا ومصالح شعبها.

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