البرلمان : الشعب الليبي لن يتوانى عن التصدي للأطماع التركية في بلاده

جدد مجلس النواب اليوم رفضه واستنكاره للتدخلات المتكررة من قبل النظام التركي في الشأن الداخلي الليبي، مؤكدا رفضه القاطع للاتفاقية الباطلة وفقا للإعلان الدستوري والموقعة بين السراج وتركيا.

مجلس النواب أعلن في بيان له تأييده للإجراءات المتخذة من قبل المستشار عقيلة صالح بمخاطبة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية بشأن بطلان هذه الاتفاقية والمطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج.

كما أدان المجلس تصريحات الرئيس التركي باستعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدا أنه سيتم الرد على أي تهديدات تمس سيادة ليبيا.

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