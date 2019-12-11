طيور الابابيل وفرسان يوحنا..الطيف يسترجع تاريخ المواقف الليبية

استرجع المسؤول السابق عمار الطيف، مجموعة من المواقف الليبية على مر التاريخ مستشهدا بها على قوة السيادة الليبية آنذاك، مقارنة بما آلت إليه الأمور خلال هذه الأيام وخاصة عقب توقيع حكومة الوفاق اتفاقية أمنية بحرية مع تركيا.

وقال الطيف، في تدوينة بعنوان (طيور الابابيل…..وفرسان يوحنا) نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رفضت ليبيا طلبات الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت بالسماح لسفن أسطوله في البحر المتوسط، الدخول للموانئ الليبية للصيانة والتزود بالمياه، في أوج حرارة العلاقات الليبية الروسية واعتماد القوات المسلحة الليبية على السلاح الروسي. وأسقطت القوات المسلحة العربية الليبية طائرة أمريكية عندما لم تمتثل امريكا لاحترام حُرمة المياه والأجواء الليبية. واُجبر القاضي الفرنسي بريغير على العودة لباريس عندما أراد دخول المياه الليبية على بارجه حربيه فرنسية في إطار اتفاقية تعاون قضائي. وعندما تريث رئيس تحرير صحيفة الجهاد في أوائل السبعينات الاخ سالم والي في كتابة مانشيت بالخط العريض يقول (روسيا دولة إمبريالية) ابلغه أحمد رمضان من القلم بان القائد سيكتب ذلك بخط يده إذا كنتم خائفين من ردة فعل الاتحاد السوفيتي. وبعيدا عن ترهات المقريف وأكاذيب شمام، كانت ليبيا دولة محايدة ومستقله ولا تتبع امريكا ولا روسيا، وتتعامل مع العالم كبيره وصغيره بسياسة الند للند، وكانت لدى القائد حساسية مفرطة اتجاه تدخل الدول الكبرى فيها. وكانت حُرمة الأراضي الليبية حجر الأساس في تلك العلاقات، بالرغم من التأثيرات السلبية في بعض الأحيان لهذه الحدية، في التعاون وإدارة الصراع الدولي. وجوبهنا بالحصار والعداوات ثمنا لذلك، وقبلنا بالثمن، وربحنا استقلالا سياسيا حقيقيا وحُرمةً للتراب الوطني وكرامة للمواطن الليبي في العالم…!!! وكان ذلك موقفاً ثابتا ينبع من وطنية أصيلة، ويعبِّر عن دولة مستقلة بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية”.

وتابع الطيف، “امّا ان يخطب امام مسجد في الزنتان مرحبا بالغزو الفرنسي ويسقط آيات القرآن التي كانت نصرة لبيت الله جهلا، يسقطها ترحيبا ودعوة لاحتلال ليبيا، فذلك حق لا يملكه لا هو ولا قبيلته. او يرحب مواطن إنجليزي من أصول ليبية اسمه القماطي باحتلال تركيا لليبيا في إسقاط تاريخي معيب، يعود لاحتلال طرابلس من فرسان القديس يوحنا، كان الأهم له ان يهتم بخروج بريطانيا من البركست. أو ان يستنفر الاخوان المسلمون تنظيماتهم وإعلامهم للاستنجاد باردوغان والاستقواء به على ابناء البلد في صراع سياسي بين الليبيين، بدل ان يصلحوا ذات البين بينه وبين رعيته للحيلولة دون انفراط عقد دولة الخلافة المنشودة. او يهتف سياسي في مصراتة بانه ليبي عثماني. او يُحرِّض عبد الرحمن الشاطر حكومة السراج على الإسراع بالنجدة التركية. فتلك لعمري ثالثة الاثافي فيما وصل اليه الحال. فلا هؤلاء يمثلون الدولة الليبية ارضا وشعبا ومؤسسات، ولا الشعب الليبي يفتقد التاريخ الوطني القابل للاستحضار في اَي وقت، فبندقية غومة، لم تُفقد. وفرس سيف النصر لم تمت…..!! وأخر عهدنا بتركيا مكتوب في اتفاقية تسليمنا للطليان في لوزان، ولا زال توقيع محمد نبيه بك، وفخر الدين بك، شاهدا امام الداعين للاستعمار التركي. ولم يعد يجمعنا بالترك اليوم سوى.اننا علمناهم القرآن والصلاة”.

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