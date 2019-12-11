الرئاسي يبحث إعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء اجتماعاً بمقر المجلس في مدينة طرابلس، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وبحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري، و أحمد حمزة.

واستعرض المجلس أخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، كما تناول الاجتماع عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني والوضع الاقتصاد والخدمي، وتأمين احتياجات النازحين من مناطق القتال حول العاصمة طرابلس.

من ناحية أخرى بحث المجلس الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمسافرين، حيث أعلنت وزارة المواصلات عن إستئناف الرحلات الجوية بالمطار ابتداءاً من يوم الغد الخميس 12 ديسمبر.

وإثر الاجتماع توجه إلى مطار معيتيقة حيث قاموا بجولة تفقدية، اطلعوا خلالها على ما تم تنفيذه من عمليات صيانة وتجهيز للمطار استعداداً لاستئناف الرحلات الجوية ،ورافقهم كل من وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات د. محمد بيت المال، ومدير عام المطار لطفي الطبيب.

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