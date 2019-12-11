“الوطنية للنفط” تستعرض حصاد نوفمبر

استعرضت المؤسسة الوطنية للنفط ما وصفته بإنجازات شهر نوفمبر موضحة أنها أضافت يوم الخامس من الشهر الماضي بئر غاز جديدة في حقل الوفاء ساهم في رفع معدلات الإنتاج العام كما أوضحت المؤسسة في عرض مرئي عبر حسابها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء أنها دشنت المرحلة الثانية من تطوير حقل الفارغ يوم 11 نوفمبر الماضي بقوة إنتاجية قدرها 250 مليون قدم مكعب ووفقا للمؤسسة فقد أوضحت أنها انتهت يوم 12 من الشهر الماضي من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق الواحات وقامت بتسليم 20 فصلا دراسيا يوم 14 من الشهر ذاته لبلدية أوباري

وأوضح عرض مؤسسة النفط في طرابلس أنها أطلقت برنامج العمالة الجاهزة بالشراكة مع شركة زلاف في 17 من نوفمبر كما أنهت المؤسسة جل أعمالها خلال الشهر الماضي يوم الـ 23 بمشروعات دعم بلديات حوض مرزق بمعدات ضخ المياه بالإضافة إلى رفع الإنتاج في حقل المسلة بمقدار 2900 برميل نفط يوميا

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