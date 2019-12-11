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“الوطنية للنفط” تستعرض حصاد نوفمبر

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرضت المؤسسة الوطنية للنفط ما وصفته بإنجازات شهر نوفمبر موضحة أنها أضافت يوم الخامس من الشهر الماضي بئر غاز جديدة في حقل الوفاء ساهم في رفع معدلات الإنتاج العام كما أوضحت المؤسسة في عرض مرئي عبر حسابها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء أنها دشنت المرحلة الثانية من تطوير حقل الفارغ يوم 11 نوفمبر الماضي بقوة إنتاجية قدرها 250 مليون قدم مكعب ووفقا للمؤسسة فقد أوضحت أنها انتهت يوم 12 من الشهر الماضي من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق الواحات وقامت بتسليم 20 فصلا دراسيا يوم 14 من الشهر ذاته لبلدية أوباري

وأوضح عرض مؤسسة النفط في طرابلس أنها أطلقت برنامج العمالة الجاهزة بالشراكة مع شركة زلاف في 17 من نوفمبر كما أنهت المؤسسة جل أعمالها خلال الشهر الماضي يوم الـ 23 بمشروعات دعم بلديات حوض مرزق بمعدات ضخ المياه بالإضافة إلى رفع الإنتاج في حقل المسلة بمقدار 2900 برميل نفط يوميا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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