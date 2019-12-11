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تركيا تفجر مفاجأة مدوية حول اتفاقها الأمني مع ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا لا يشمل بندا بخصوص نشر تركيا قوات هناك.

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها طرابلس ذلك.

ووقعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا قبل أسبوعين اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة بخصوص الحدود البحرية.

وكان أردوغان قال هذا الأسبوع: “إنه في أعقاب الاتفاق الأمني والعسكري، فقد ترسل تركيا قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها حكومة فائز السراج في طرابلس ذلك”. وأضاف: “مثل هذه الخطوة لا تنتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وأن تركيا “لن تسعى للحصول على تصريح من أحد”.

وأوضح جاويش أوغلو أن الاتفاق الجديد يركز أساسا على التدريب، حسب “رويترز”.

وقال في مؤتمر صحفي في أنقرة: “الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات. سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث. ليس هناك انتشار للقوات”.

وأضاف “ومع ذلك قال رئيسنا إنه يمكننا أن نُقيِّم ذلك إذا تلقينا طلبا بهذا الخصوص”.

وكان الجيش الوطني الليبي قال في يونيو/ حزيران إنه قطع جميع العلاقات مع أنقرة وإن الرحلات الجوية التجارية والسفن التركية التي ستحاول المرور عبر ليبيا ستُعامل على أنها معادية. ويقول دبلوماسيون، أيضا، إن أنقرة زودت قوات السراج بطائرات مُسيرة وشاحنات.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • Please do not insult the readers by stating “ Explosive Surprise “ from the diseased TURKS.
    This is another disguised move or cover up by their MIT- the Diseased TURKS Intelligence Agency which works hand in hand & so closely with ISIS
    They have been sending spies, advanced machinery & have you to help their Turkish cuisines in Tripoli & Misrata.
    Everything they say or do is a total act of EVIL period
    However, the counter intelligence in Libya & especially from Egypt have precisely calculated and know about of the diseased TURKS lies, cover ups and support to their Turkish cousins in Libya
    In many chess games/wars, you could sacrifice the Queen (or something) in order to secure a checkmate(win) by a Knight & a Bishop
    We do not ever surrender, we win or die
    DO NOT EVER TRUST THE DISEASED TURKS at ALL TIMEs & in peace or war

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  • ليست مفاجأة بالنسبة لى لانه لا يوجد اتفاق امنى اصلا بل توقيع السراج على ورقة بيضاء والا لكانوا عرضوها على البرلمان للموافقة عليها والمضحك ان اردوغان يتلاعب بالسراج ويطلب منه تقديم طلب مدموغ يتم رفضه من البرلمان بدعم من اردوغان سرا لانه يعلم ان هزيمته فى ليبيا تعنى سقوطه فى تركيا وسحله هو وامينة فى الشارع فهو يغرق فى تركيا ويحتاج من ينقذه وليس غريق مثل السراج يعجل بموته

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    • هو حر مش عايز يأكل فول إحنا بنموت على فول العجيلات وسلاحنا الجوي حيهمي العجيلات بأي ثمن

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