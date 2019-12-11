المؤقتة تتابع سير المشاريع الخدمية في بنغازي

العنوان_بنغازي

بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني، الأربعاء مع نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري عددا من الملفات الخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماعهما الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة لبحث سير عمل المشاريع الخاصة بمدينة بنغازي حيث استعرضوا نسب الإنجاز بها، وبعض المعوقات التي تواجه بعض المشاريع وكيفية حلحلتها لضمان سير عملها على أكمل وجه.

وأوضح المكتب الإعلامي بالحكومة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الاجتماع تطرق إلى مشروع صيانة المبنى التاريخي لكاتدرائية بنغازي.

واستعرض الاجتماع آليات توفير الموارد المالية الخاصة بصندوق التضامن الاجتماعي للاهتمام بمستحقي المعاشات الأساسية.

وتناول الاجتماع كيفية تحسين الخدمات الصحية في مدينة سلوق والرفع من مستواها بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.